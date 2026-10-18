Yağmurda kayan otomobil takla atıp yol kenarına yuvarlandı

Erzurum Aşkale'de yağmur kaynaklı kaza

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, saat 15.30 sıralarında Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yol sürücünün kontrolü kaybetmesine yol açtı. Düzyurt köyünden ilçe merkezine gelmekte olan sürücünün kullandığı otomobil, yoldan çıktıktan sonra stabilize alana geçip yol kenarından aşağı doğru takla atarak yuvarlandı.

Kaza anı ve çevredekilerin müdahalesi:

Kazayı gören Küme Evler'deki vatandaşlar hızlıca olaya müdahale ederek araçtaki sürücü ve yolcunun dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Görgü tanıkları, yağmur sonrası yol yüzeyinin kayganlaştığını ve aracın önce stabilize alana geçtikten sonra takla atmaya başladığını aktardı. Olayda can kaybı yaşanmaması çevredeki kişiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaralılar ve araç durumu:

Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı aktarılırken, kaza sonrası otomobilin Turan Akdağ’a ait olduğu ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay yerindeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralıların durumuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgi bekleniyor.

Kaza, takip mesafesi, hız ve yol koşullarının sürüş güvenliği üzerindeki etkisini bir kez daha hatırlattı. Yağışlı havalarda sürücülerin hızını azaltması ve dikkatli olması gerektiği, olayın ardından tekrar gündeme geldi.

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