Yağmurda oyun ve duvar tırmanışı: Koğukçınar'da Arnavut damat coşkusu

Koğukçınar'da damat eğlencesi yağmur altında sürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde düzenlenen damat eğlencesi, fırtına ve şiddetli yağmur uyarılarına rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Arnavut damat Harun Sürer ile akrabaları ve arkadaşları, sağanak altında müzik eşliğinde bir araya geldi.

Coşku ve performans:

Davetliler müzikle saatlerce oynadı; yağmurun artmasına rağmen eğlence hız kesmedi. Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, damat Harun Sürer'in arkadaşlarının desteğiyle evinin düz duvarına tırmanarak sergilediği performanstı. Bu anlar, yağmurun yarattığı dramatik atmosferle birleşince izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Yağmurun etkisi:

Yağış arttıkça gençler, davetliler ve müzisyenler sırılsıklam oldu; ancak müzik ve oyun bir an olsun durmadı. Gece ilerleyen saatlere kadar süren eğlencede bir davetli, "Yağmur bizi durduramaz, biz Arnavut'uz" sözleriyle gecenin coşkusunu özetledi. Fırtına uyarılarına rağmen törenin sonuna kadar devam eden eğlence, mahallede unutulmaz anlar bıraktı.

BURSA’DA FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARILARINA RAĞMEN DÜZENLENEN DÜĞÜN ÖNCESİ DAMAT EĞLENCESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU