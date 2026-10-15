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Yahşihan meclis üyesi ittifak kararına uymayınca disipline sevk edildi

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı kararına uymayarak adaylığını açıklayan Yahşihan meclis üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nu disipline sevk etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yahşihan meclis üyesi ittifak kararına uymayınca disipline sevk edildi

Olayın gelişimi:

Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek hakkında 'Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması sonucu ilçede yeni belediye başkanvekili seçimi sürüyor. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi yönünde alınan ortak karara aykırı davranan bir isim hakkında işlem başlattığını duyurdu.

Parti açıklaması:

MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol, yaptığı yazılı açıklamada partinin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılığın esas olduğunu vurguladı. Varol, 'Milliyetçi Hareket Partisi; köklü siyasi geleneği, sarsılmaz teşkilat disiplini, dava şuuru ve kurumsal ilkeleriyle Türk siyasetinin en önemli temsilcilerinden biridir' ifadelerini kullandı ve şahsi hesapların partinin ortak iradesinin önüne geçirilemeyeceğini belirtti.

Disiplin kararı ve vurgulanan ilkeler:

Parti açıklamasında, Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun, Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi kararına rağmen teşkilat bilgisi ve onayı dışında kendi adaylığını ilan ettiği kaydedildi. Bu tutumun teşkilat disipliniyle bağdaşmadığı belirtilerek, Yurtoğlu'nun ilgili parti tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Varol açıklamasında ayrıca Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çekti ve 'Hiçbir şahsi irade, teşkilat iradesinin üzerinde değildir' sözleriyle parti içi uyum ve ortak karar vurgusunu sürdürdü. Parti, disiplin ve ittifak ortaklığının korunması konusunda hassasiyetini koruyacağını bildirdi.

MHP&#039;Lİ YAHŞİHAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TUĞRUL YURTOĞLU

MHP'Lİ YAHŞİHAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TUĞRUL YURTOĞLU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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