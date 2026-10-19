Yalova'da 497,89 gram ele geçirildi: uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Operasyon ve arama detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında 14-15 Ekim tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 78 parça halinde toplam 497,89 gram uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER