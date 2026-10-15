Yalova'da bahçe zemininde 3,5 metrelik çöküntü alarmı: 20 kişi tahliye edildi

Yalova'da bahçe zemininde çökme: apartman boşaltıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde, sağanak yağışların ardından bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme nedeniyle 20 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay, Royal Sarıevler Sitesi yakınlarında, arıtma tesisi yanında kaydedildi.

olayın yeri ve oluş biçimi:

Çökme, Teşvikiye Belde'si Karşıyaka Mahallesi, Çapana Caddesi üzerindeki sitenin bahçesinde ve binanın yanında geçen dere yatağı yakınında gerçekleşti. Bahçede oluşan boşluğun derinliği yaklaşık 3,5 metre olarak belirlendi. Binanın beş katlı olduğu, olayın arıtma tesisi ve dere yakınlığında kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Sitede yaşayanlardan Hakan Öner, sabah saat 05.00 sıralarında çökme yaşandığını belirterek bahçenin altından geçen bir tahliye borusunun bulunduğunu ve 'içten su vurunca onun baskısıyla çökme yaşandı' dedi. Bu ifade, zemindeki drenaj veya altyapı sorunlarının olası etkisine işaret ediyor.

tahliye ve güvenlik önlemleri:

Olay sonrası binada yaşayanlar güvenlik amacıyla evlerinden çıkarıldı. 16 daireli binada şu anda 6 dairede insanların ikamet ettiği, toplamda 20 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Binanın çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı ve binaya girişe yasak konuldu.

Yetkililerden yapılması beklenen inceleme ile çökmenin kesin nedeni belirlenecek. Olayın konumu ve görgü tanıklarının ifadeleri, altyapıdaki tahliye borusu ve yağışların rolünü öne çıkarıyor; süreç, uzman ekiplerin yapacağı teknik değerlendirmelerle netleşecek.

TEŞVİKİYE BELDESİNDE 5 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK ÇÖKMESİ NEDENİYLE APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ.