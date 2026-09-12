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Yalvaç adliyesi hızlı yargılama pratiğiyle Türkiye'ye örnek oldu

Yalvaç'ta çocuk istismarı davası bir ay içinde sonuçlandı; etkin soruşturma ve kurumlar arası koordinasyon, süresinde yargılamanın mümkün olduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalvaç adliyesi hızlı yargılama pratiğiyle Türkiye'ye örnek oldu

Dava süreci ve karar:

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 14 Ağustos 2026'da meydana gelen olayın ardından şüpheli R. K. 15 Ağustos'ta tutuklandı. Hazırlanan iddianame 1 Eylül 2026 tarihinde kabul edildi ve dava, 11 Eylül tarihinde görülen ilk celsede karara bağlandı.

Mahkeme, sanığa cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay, hürriyetten yoksun bırakma suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve sanığın hükmen tutukluluğuna karar verildi.

Hızın arkasındaki unsurlar:

Dosyada yaklaşık 300 günlük hedef süre öngörülmesine rağmen süreç bir ay dolmadan sonuçlandı. Yetkililer, bu hızın temelinde etkin soruşturma, doğru iş planlaması ve kurumlar arası güçlü koordinasyonun bulunduğunu vurguladı. Özellikle çocukların taraf olduğu davalarda makul süre kavramının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Yalvaç adliyesinin önceki uygulamaları:

Yalvaç Adliyesi daha önce alkollü araç kullananlarla ilgili dosyalarda da aynı gün karar vererek rekor sürede yargılama uygulamasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca adliye, kapsamlı bir soruşturma ve kovuşturma sürecinin ardından bir belediye başkanının tutuklu yargılamasını yaklaşık 6 ay içinde tamamlayıp kişiye 23 yıl 11 ay hapis cezası vererek son dönemdeki yolsuzluk dosyalarında ilk kararları veren adliye konumuna gelmişti.

Yalvaç'taki süreç, 'Sıfır Gecikmeli Yargı' hedefi doğrultusunda kısa sürede ve etkin biçimde sonuç alınabileceğine dair somut ve tartışmaya açık olmayan bir örnek sunuyor; uygulamaların sürdürülebilirliği ve benzer yaklaşımların diğer adliyelerde nasıl uygulanacağı ise takip edilecek konular arasında yer alıyor.

YALVAÇ ADALET SARAYI

YALVAÇ ADALET SARAYI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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