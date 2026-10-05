Yangın kontrol altına alındı, Davutlar pazarında çıkış nedeni netleşmedi

Aydın valisi Dr. Osman Varol'un Kuşadası açıklaması

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Kuşadası Davutlar bölgesindeki pazar yeri yangınına ilişkin bilgi verdi. Varol, yangının kontrol altına alındığını, şu an soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Vali Varol, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını vurguladı ve alanda hasar gören dükkan sayısının toplu bir mekan olması nedeniyle dikkat çekti. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Soruşturmanın seyri:

Varol, çıkan sesle ilgili vatandaşların patlama duyduğuna dair beyanları olduğunu aktardı ancak şu an için sahadaki ekiplerin yaptığı herhangi bir somut değerlendirme bulunmadığını ifade etti. Olası nedenler arasında tüp patlaması gibi seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirtti fakat kesin sonucun yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacağını söyledi.

Saha çalışmaları ve güvenlik:

Yetkililer, yangının söndürülmesinin ardından soğutma ve güvenlik önlemlerine ağırlık verdi. Vali Varol, araştırmalar tamamlandığında çıkış sebebinin resmi açıklama ile paylaşılacağını bildirdi ve bölgedeki çalışmalara ilişkin takiplerin sürdüğünü kaydetti.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, AYLIK ASAYİŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI'NDA KUŞADASI'NDAKİ PAZAR YERİ YANGINININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI, YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI.