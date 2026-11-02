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Yangından etkilenen Yeşilovacık yeniden ağaçlarla yeşile dönüşüyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 ağaçlandırma programı kapsamında Silifke Yeşilovacık'taki yangın sahalarında fidan dikerek alanları yeniden yeşertiyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Yangından etkilenen Yeşilovacık yeniden ağaçlarla yeşile dönüşüyor

Yangından etkilenen Yeşilovacık yeniden ağaçlarla yeşile dönüşüyor

Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’nde, geçen orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden ormanlaşması için fidan dikim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki sahalar, ağaçlandırma faaliyetleriyle kademeli olarak eski yeşil örtüsüne kavuşturuluyor.

Sorumluluk ve uygulama:

Çalışmalar, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı ağaçlandırma programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Uygulamayı sahada yürüten birim ise Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliği olarak belirlendi; sorumluluk alanındaki yangından zarar gören sahalarda fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Amaç ve beklentiler:

Projeyle amaçlanan, doğal yaşamın korunması ve orman varlığının arttırılması yoluyla geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak. Yetkililer, ağaçlandırma faaliyetlerinin doğal zenginliklerin korunmasına hizmet edeceğini ve "Yeşil Vatan" anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini belirtiyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, program doğrultusunda yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği ve yangından etkilenen sahaların yeniden yeşil örtüye kavuşmasının hedeflendiği vurgulandı.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVACIK MAHALLESİ’NDE, ORMAN YANGINLARINDAN ZARAR GÖREN...

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVACIK MAHALLESİ’NDE, ORMAN YANGINLARINDAN ZARAR GÖREN ALANLARIN YENİDEN ORMANLAŞTIRILMASI AMACIYLA FİDAN DİKİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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