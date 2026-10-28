Yangından zarar gören evlere Osmaniye'den kapsamlı tadilat desteği

osmaniye belediyesi müdahalesi:

Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde yangın sonucu zarar gören ev ve iş yerlerinde yürüttüğü tadilat ve tamirat çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, yangınlarda zarar gören konutları yeniden güvenli, yaşanabilir ve kullanılabilir hale getirip hak sahiplerine teslim ediyor.

saha tespit ve uygulama:

Kent merkezinde devam eden çalışmalarda, Korkut Ata Mahallesi Şehit Jandarma Çavuş Mahmut Durna Sokak'ta Kadem Timi'ne ait evde yaklaşık iki hafta önce çıkan yangının ardından oluşan hasar, Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şefliği ekiplerince yerinde incelendi. Yapılan tespitlerin ardından evde boya, badana, tadilat ve tamirat çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar tamamlanarak ev hak sahibine teslim edildi.

hak sahibinin sözleri ve belediye açıklaması:

Yangında evi zarar gören Kadem Timi, kendilerine verilen destekten dolayı Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür etti. Timi, belediyenin desteğiyle evi yeniden kullanılır hale geldiğini belirterek, kendisine sunulan yardım için memnuniyetini dile getirdi ve belediyeye teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şefi Mustafa Tınaz ise Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in talimatları doğrultusunda yangından etkilenen vatandaşlara destek sağlandığını vurguladı. İtfaiye Müdürlüğü tarafından iletilen yangın raporları doğrultusunda saha ekiplerinin ilgili adreslerde incelemeler yaptığını ifade eden Tınaz, yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç duyulan boya, badana ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi ve belediyeciliğin vatandaşın hem iyi hem kötü gününde yanında olma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Belediye yetkilileri, bugüne kadar 17 adreste tadilat ve tamirat çalışmasının tamamlanarak ailelere teslim edildiğini bildirdi ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yangın nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

EVDE BOYA, BADANA, TADİLAT VE TAMİRAT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.