Yaren leylek ve Adem amcanın dostluğu İzmir Sanat'ta

etkinlik hakkında:

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile balıkçı Adem Yılmaz bir araya gelerek yıllara yayılan sıra dışı dostluğu İzmir Sanat Merkezi'nde anlatacak. "Bir Dostluğun Tanıkları: Yaren Leylek, Adem Amca ve Alper Tüydeş" başlıklı program 27 Eylül Pazar saat 15.00'te gerçekleşecek ve etkinlikte Tüydeş'in kitabı için imza programı da yer alacak.

yaren ile adem'in hikayesi:

Öykü, 2011 yılında Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç köyünde başladı; bir leyleğin balıkçı sandalına konmasıyla Yaren Leylek ile Adem Yılmaz arasında yıllık bir bağ oluştu. Bu ilişki, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in kareleriyle geniş kitlelere ulaştı ve uluslararası belgesellere ile kitaplara konu olurken bölgedeki doğa ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sağladı.

sunum, farkındalık ve imza:

Tüydeş söyleşide dostluğu belgeleme sürecini, doğa gözlemi ve yaban hayatı fotoğrafçılığına dair edindiği deneyimleri paylaşacak. Etkinlikte fotoğraf ve video sunumu yapılacak; insan ile doğa arasındaki sürdürülebilir ilişki, yaban hayatına yönelik farkındalık ve türlerin korunmasında sağlıklı mesafenin önemi gibi konular ele alınacak. Program soru-cevap bölümüyle devam edip, Alper Tüydeş'in kitabını imzalamasıyla sona erecek.

Etkinlik, Türkiye'deki doğa dostluğu hikayelerinden birini görsel ve anlamsal olarak İzmir izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor ve katılımcılara hem görsel bir sunum hem de doğayla kurulan bireysel ilişkinin toplumdaki yansımalarını tartışma fırsatı sunacak.

YAREN LEYLEK İLE BALIKÇI ADEM YILMAZ'IN DOSTLUĞU (ARŞİV)