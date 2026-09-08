Yarısı bizden 1 yıl daha uzatıldı: dönüşüm desteği 2027'ye dek sürecek

Yarısı Bizden kampanyası 1 yıl daha uzatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Yarısı Bizden Kampanyasının süresi bir yıl uzatılarak 31 Aralık 2027 tarihine getirildi. Uzatma kararı, kabine toplantısının ardından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

kampanyanın kapsamı ve sağlanan destekler:

Kampanya, 22 Şubat 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girdi ve kentsel dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Bireylerin konutlarını yeniden inşa ettirebilmeleri için verilen destek paketinde hak sahibine 875.000 TL hibe, 875.000 TL kredi ve 125.000 TL tahliye/taşınma desteği olmak üzere toplam 1.875.000 TL destek sağlanıyor.

Dükkan veya iş yeri sahibi hak sahipleri için ise ilk iş yeri kapsamında 437.500 TL hibe, 437.500 TL kredi ve 125.000 TL taşınma desteği verilmekte; hak sahibinin sahip olduğu her ek dükkan için ise 875.000 TL kredi imkanı sunuluyor.

alan bazlı dönüşümler ve uygulama modeli:

Kampanya sadece bina bazlı dönüşümü kapsamakla kalmıyor; site-benzeri alan bazlı büyük dönüşümler de bu kapsamda gerçekleştirilebiliyor. Bu modelde inşaatı TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor ve her hak sahibi için 875.000 TL hibe ile 125.000 TL taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı doğrudan bina maliyetinden düşülüyor, kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

istanbul'daki ilerleme ve hedefler:

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugüne kadar 435.683 bağımsız bölüm kampanya kapsamında dönüşüme alındı ve bunlardan 108.881 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Bakanlığın hedefi, 2026 sonuna kadar kampanya kapsamına alınan konut sayısını 500.000'in üzerine çıkarmaktı; uzatma kararı bu hedefe ulaşma süresini genişletiyor.

Uzatma, başvuru ve tamamlanma süreçlerine ek süre sağlayarak programın daha fazla hak sahibine ulaşmasını amaçlıyor. Yetkililer, sağlanan hibe ve kredi kombinasyonunun mali yükü dengeleyerek kentsel dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamasını bekliyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DUYURDUĞU YARISI BİZDEN KAMPANYASI’NIN 1 YIL DAHA UZATILMASINA İLİŞKİN KAMPANYANIN 1 YIL DAHA UZATILARAK YENİ SÜRENİN 31 ARALIK 2027 OLDUĞUNU BİLDİRDİ.