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Yasa dışı sms ağına 3 ilde operasyon: SİMCASH.IO iddiası

SİMCASH.IO üzerinden günde 1 milyondan fazla yasa dışı SMS gönderildiği tespit edildi; 24 şüpheli gözaltına alındı, 13 araç ve 3 daireye el konuldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yasa dışı sms ağına 3 ilde operasyon: SİMCASH.IO iddiası

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın bulguları:

İncelemelerde, tutuklanan bazı şüphelilerin dijital materyalleri ve el konulan telefonlar üzerinde SİMCASH.IO isimli uygulamanın kurulu olduğu belirlendi. Şüphelilerin, telefon hatlarının SMS gönderme haklarını uygulama üzerinden sisteme tanımlayarak kiraladıkları ve bu hatlarla yasa dışı bahis, kumar ile dolandırıcılık amacı taşıyan mesajlar gönderdiği tespit edildi. El konulan cihazlarda vatandaşlardan gelen "Şifremi Unuttum Siteye Giremiyorum" ve "Bu Site Üzerinden Bana Mesaj Gelirse Savcılığa Giderim" şeklinde iletiler de bulundu.

Teknik incelemede, uygulama aracılığıyla hatların kiralandığı ve günde 1 milyondan fazla SMS gönderildiği, gönderilen her mesaj için şüphelilerin 0,005 ile 0,01 Euro arası gelir elde ettikleri saptandı. Bu faaliyetlerin 7258 sayılı Kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

Operasyon ve el koyma tedbirleri:

Toplanan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daire ile şüphelilerin banka hesaplarına el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturma sürüyor.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık mesajlarına yönelik operasyonda 13 araç, 3 daire ve banka...

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık mesajlarına yönelik operasyonda 13 araç, 3 daire ve banka hesaplarına el konuldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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