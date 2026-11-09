Kuşadası'na yeni yaşam alanı: park sayısı 105'e yükseldi

yeni park ve kent hedefi:

Kuşadası Belediyesi, kentte daha yeşil ve yaşanabilir alanlar oluşturma hedefi doğrultusunda Kadınlar Denizi Mahallesi 18. Sokak'ta bin 730 metrekarelik yeni parkın yapımını tamamladı. Bu açılışla birlikte kent genelinde 2019 yılından bu yana oluşturulan park ve yeşil alan sayısı 105'e yükselirken, toplam meydan ve yeşil alan büyüklüğü 290.681 metrekareye ulaştı.

Başlangıçta Başkan Ömer Günel’in vizyonuyla başlatılan yeşil alan yatırımları, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından sürdürüldü. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hem altyapı hem de üstyapı yenileme çalışmalarının tamamlayıcısı olarak planlanıyor.

projelerin kapsamı ve sayısal veriler:

2019 yılından bu yana belediye ekipleri tarafından kentte daha önce 104 yeni park ve yeşil alan oluşturulmuş, bu alanların toplamı 288.951 metrekare olarak kaydedilmişti. Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki son parkın devreye alınmasıyla bu rakamlar güncellenerek park sayısı 105 ve toplam alan 290.681 metrekare olarak tescillendi.

Projeler mahalle bazında erişilebilir, çok amaçlı kullanım ve sürdürülebilir bakım öncelikleriyle tasarlanıyor; planlama sürecinde yerel ihtiyaçlar ve kullanım alışkanlıkları göz önünde bulunduruluyor.

yeni parkın özellikleri:

Bin 730 metrekarelik yeni park, farklı yaş gruplarından kullanıcıların bir arada vakit geçirebileceği şekilde dizayn edildi. Parkta basketbol sahası, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları yer alıyor. Bu düzenlemeler, hem spor hem dinlenme hem de sosyalleşme amaçlı kullanıma hizmet ediyor.

Ayrıca parkta yeşil alanların sürdürülebilir bakımı için otomatik sulama sistemi kurulurken, akşam saatlerinde kullanım kolaylığı sağlamak üzere otomatik aydınlatma sistemi de hayata geçirildi. Bu uygulamalar, parkın güvenli ve sürekli kullanılabilir olmasını destekliyor.

mahalle yaşamına katkısı:

Yeni park, Kadınlar Denizi Mahallesi sakinlerine açık havada bir araya gelebilecekleri, spor yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri yeni bir ortak alan sunuyor. Yerel yönetimin bu tür yatırımları, kentsel yaşam kalitesini artırmayı ve mahalle ölçeğinde sosyal etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kuşadası Belediyesi, mevcut park ağını koruyup geliştirirken yeni yeşil alanlar üretmeye devam ederek kenti daha yaşanabilir hale getirmeyi sürdürecek.

KADINLAR DENİZİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN BİN 730 METREKARELİK YENİ PARKLA BİRLİKTE, KUŞADASI’NDA 2019 YILINDAN BU YANA OLUŞTURULAN PARK VE YEŞİL ALANLARIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 290 BİN 681 METREKAREYE ULAŞTI.