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Kepez Camisi şantiyesinde kabloya temas eden vinç operatörü yaralandı

Kepez Camisi altındaki inşaatta vinç operatörü A.D. elektrik kablosuna temas ederek yaralandı; ilk müdahale olay yerinde yapıldı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez Camisi şantiyesinde kabloya temas eden vinç operatörü yaralandı

Kepez Camisi şantiyesinde kabloya temas eden vinç operatörü yaralandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Dağevleri mevkiinde, Kepez Camisi’nin alt kısmında yapımı süren inşaatta bir iş kazası yaşandı. İnşaatta vinç operatörü olarak görev yapan A.D., çalışma sırasında elektrik kablolarına temas ederek akıma kapıldı.

Olayın gelişimi:

Çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine önce elektrik kaynağı kesildi, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre işçinin akıma kapıldığı an çevredeki ekipler hızlı davranarak müdahalede bulundu.

Müdahale ve tedavi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, A.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçi, ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre A.D.'nin hayati tehlikesi yok ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Elektrik akımına bağlı olarak vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili resmi soruşturma veya denetim bilgisi metinde yer almazken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ve işçiye yapılan tıbbi değerlendirme öne çıkan noktalar oldu.

İHBAR ÜZERİNE KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELEN 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ, YARALI İŞÇİYE İLK MÜDAHALEYİ...

İHBAR ÜZERİNE KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELEN 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ, YARALI İŞÇİYE İLK MÜDAHALEYİ OLAY YERİNDE YAPTI. AMBULANSLA KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILAN A.D. TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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