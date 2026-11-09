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Kırıldığın yerden filizlenen bir yaşam: Münevver Altın'ın yeniden başlangıcı

Kütahya'da yaşayan Münevver Altın, 'Bir Oluş Hikâyesi'nde yıllar sonra açıköğretimle üniversiteyi tamamlayışını ve kadınlara umut olma hedefini anlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırıldığın yerden filizlenen bir yaşam: Münevver Altın'ın yeniden başlangıcı

münevver altın'ın yolculuğu

Kütahya'da yaşayan Münevver Altın, yıllarca biriktirdiği anılarını ve mücadelelerini 'Bir Oluş Hikâyesi-Kırıldığın Yerden de Yeniden Filizlenebilirsin' adlı kitabında topladı. Hayatının farklı dönemlerinde karşılaştığı zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen Altın, yaşadıklarını özellikle kadınlara umut vermesi için kaleme aldığını söyledi.

eğitim ve meslek yaşamı:

Asıl mesleğinin sağlık alanı olduğunu belirten Altın, meslek hayatı boyunca insanlara dokunmayı ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı öncelik haline getirdi. Yıllar sonra eğitim hayalini gerçekleştirmek için tekrar harekete geçen Altın, açık öğretim yoluyla eğitimini tamamlayarak üniversiteyi bitirdi. Bu adımı, kendisi için hem kişisel bir zafer hem de başkalarına örnek olma gayreti olarak tanımladı.

sosyal sorumluluk ve dayanışma mesajı:

Altın, engelli bireyler ile MS ve epilepsi hastalarına yönelik sosyal çalışmalarda yer aldığını ve Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği’nin kuruluşuna katkı sağladığını belirtti. Günlüklerinde biriktirdiği hatıraları ve deneyimlerini kitabına taşıyarak, toplumda dayanışma ve farkındalık yaratmayı amaçladığını vurguladı.

Hayallerini erteleyen kadınlara seslenen Altın, başkalarının “Yapamazsın” sözlerinin engel değil, mücadele için bir motivasyon kaynağı olabileceğini söyledi. Kendi hikâyesinden yola çıkarak, insanların yaşları veya içinde bulundukları şartlar ne olursa olsun yeni başlangıçlar yapabileceklerini anlattı.

Altın, kitabıyla yalnızca kendi geçmişini aktarmıyor; kırgınlıklardan doğan gücü, yeniden ayağa kalkışın yollarını ve paylaşmanın önemini okura sunuyor. Mesajı net: insan en çok kırıldığı yerden yeniden filizlenebilir ve bunu göstermek için hiçbir zaman geç değil.

KÜTAHYA&#039;DA MÜNEVVER ALTIN, &quot;YAPAMAZSIN&quot; DİYENLERE İNAT HAYATINI YENİDEN YAZDI

KÜTAHYA'DA MÜNEVVER ALTIN, "YAPAMAZSIN" DİYENLERE İNAT HAYATINI YENİDEN YAZDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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