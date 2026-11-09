Habaş'taki patlama sonrası hastanede teyakkuz: aileler hastaneye akın etti

olay ve müdahale:

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 civarında bir patlama meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yangın çıktığı ve patlamanın bu olayın ardından yaşandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; söndürme ve kurtarma çalışmaları ile çevre güvenliğinin sağlanması için ekipler yoğun mesai yürüttü.

hastanedeki durum ve güvenlik önlemleri:

Patlamada yaralananların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi teyakkuz durumuna geçirildi. Hastaneye gelenler ve yaşamını yitirenlerle ilgili bilgi almak isteyen yüzlerce kişi hastane bahçesinde toplandı. Bu yoğunluk üzerine polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, bekleyiş sürüyor.

Yetkililer, bilgi alma ve güvenliğin sağlanması amacıyla bazı alanlara erişimin kısıtlandığını, görevli ekiplerin koordineli çalıştığını açıkladı. Hastane bahçesinde sessiz bekleyişin zaman zaman gerginleştiği, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

can kaybı ve kurtarma çalışmaları:

İzmir Valiliği'nin ilk açıklamasında ölü sayısı 3 olarak bildirilmişti; ilerleyen saatlerde yapılan ikinci açıklamada can kaybının arttığı duyuruldu. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 1 kişi ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen diğer işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, kurtarma ve soruşturma süreçlerinin sürdüğünü, kesin sonuçlar ve detaylı bilgi için resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

HABAŞ'taki patlama sonrası yaralı işçilerin aileleri hastaneye akın etti