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Eskişehir'de yüksek kesimler karla süslendi: Türkmen Dağı'nda beyaz örtü

Eskişehir'in Odunpazarı'na bağlı Türkmen Dağı, dün gece ve sabah etkili karla beyaza büründü; yüksekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:30

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de yüksek kesimler karla süslendi: Türkmen Dağı'nda beyaz örtü

Türkmen Dağı'nda kar örtüsü

Eskişehir'de yer alan Türkmen Dağı, dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölge, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimler kara teslim oldu.

Kartpostallık manzaralar:

Karın ardından oluşan görüntüler, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından sıkça fotoğraflandı. Yükseklerdeki beyaz örtü, doğal bir fon oluşturarak yer yer kartpostalları aratmayacak sahneler sundu.

Yerel yaşam ve etkinlikler:

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı ve manzaranın tadını çıkardı. Çevrede yaşayanlar, mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklara rağmen kısa süreli yoğun kar keyfi yaşandığını belirtti.

KAR

KAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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