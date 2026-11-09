Eskişehir'de yüksek kesimler karla süslendi: Türkmen Dağı'nda beyaz örtü

Türkmen Dağı'nda kar örtüsü

Eskişehir'de yer alan Türkmen Dağı, dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölge, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimler kara teslim oldu.

Kartpostallık manzaralar:

Karın ardından oluşan görüntüler, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından sıkça fotoğraflandı. Yükseklerdeki beyaz örtü, doğal bir fon oluşturarak yer yer kartpostalları aratmayacak sahneler sundu.

Yerel yaşam ve etkinlikler:

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı ve manzaranın tadını çıkardı. Çevrede yaşayanlar, mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklara rağmen kısa süreli yoğun kar keyfi yaşandığını belirtti.

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