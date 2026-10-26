Gönen Bandırma yolunda araçlar çarpıştı: üç kişi hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki kara yolunda meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.
müdahale ve tahliye:
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyi takiben 3 kişi, ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
kazanın ardından soruşturma:
Kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı; ekipler olay yerinde inceleme yapıyor ve tahkikat sürüyor.
GÖNEN-BANDIRMA YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!