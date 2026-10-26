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Gönen Bandırma yolunda araçlar çarpıştı: üç kişi hastaneye kaldırıldı

Gönen ile Bandırma arasındaki kara yolunda üç kişinin yaralandığı kazada 112 ve itfaiye ekipleri müdahale edip yaralıları Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gönen Bandırma yolunda araçlar çarpıştı: üç kişi hastaneye kaldırıldı

Gönen Bandırma yolunda araçlar çarpıştı: üç kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki kara yolunda meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyi takiben 3 kişi, ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

kazanın ardından soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı; ekipler olay yerinde inceleme yapıyor ve tahkikat sürüyor.

GÖNEN-BANDIRMA YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GÖNEN-BANDIRMA YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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