Yaşları aşan bağ: Ümraniye'de kuşaklar arası spor buluşması

etkinlikte buluşma:

Ümraniye Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlediği spor etkinliğinde farklı kuşakları bir araya getirdi. Aktif Yaş Al Merkezleri'nden yararlanan yaş almış bireyler ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte 40 yaş ve üzerindeki katılımcılarla 30 çocuk olmak üzere toplam 70 kişi spor ve paylaşım odaklı programlar gerçekleştirdi. Organizasyonun temel amacı, aktif yaşlanmayı desteklemek ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmekti.

kuşaklar arası etkileşim ve hedefler:

Program, sadece fiziksel egzersizleri değil aynı zamanda kuşaklar arasında deneyim paylaşımını teşvik eden etkinlikleri de içerdi. Düzenlenen ortak oyunlar ve grup çalışmalarında çocuklar empati, saygı, paylaşma ve sabır gibi sosyal becerileri deneyimleme fırsatı bulurken, yaş almış bireyler de gençlerle doğrudan iletişim kurarak sosyal bağlılıklarını pekiştirdi. Etkinliğin organizatörleri, bu tür karşılıklı etkileşimlerin hem çocukların sosyal gelişimine hem de yaş almış bireylerin yaşam kalitesine olumlu katkı sunduğuna dikkat çekti.

aktif yaş al merkezlerinde kapsamlı destek:

Ümraniye'de 2025 yılında hizmete açılan Aktif Yaş Al Merkezleri, etkinlikle uyumlu olarak yaş almış bireylerin günlük yaşamlarını ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeye devam ediyor. Merkezlerde verilen hizmetler arasında eğitim, atölye çalışmaları, spor ve sosyal aktiviteler ile danışmanlık bulunuyor. Ayrıca merkezler kapsamında yürütülen ev ziyaretleri ile bireylerin yaşam koşulları değerlendirilip ihtiyaçlarına göre yönlendirmeler yapılıyor.

Ev ziyaretleri sonucunda, uygunluk değerlendirmelerine göre sunulan destek hizmetleri arasında ev temizliği, kişisel bakım, hastane ve alışveriş refakati gibi pratik destekler yer alıyor. Bu yaklaşım, yaş almış bireylerin hem daha güvenli bir konut ortamına kavuşmasını hem de toplum içinde aktif kalmalarını hedefliyor.

Etkinlik, katılımcılara kuşaklar arası köprüler kurma fırsatı sunarken, Ümraniye Belediyesi'nin programlarının gündelik yaşamda sürdürülebilir sosyal etkileşimleri teşvik etmeye yönelik olduğu vurgulandı. Yerel hizmetlerin hem bireylerin fiziksel sağlığını hem de sosyal bağlarını güçlendirdiği belirtilerek benzer etkinliklerin düzenli hale getirilmesi hedeflendi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AKTİF YAŞ AL MERKEZLERİ, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMAYLA BULUŞTURAN BİR PROGRAM DÜZENLEDİ. MERKEZLERDEN YARARLANAN YAŞ ALMIŞ BİREYLER İLE ÖĞRENCİLER, ORTAK ETKİNLİKLERE KATILARAK BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİ.