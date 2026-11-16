Dolar 50,3767 +0,06%
Euro 55,5403 +0,08%
Bist 11.845,38 +0,02%
Altın Gram 6.267,23 -0,43%
EUR/USD 1,1016 -0,11%
Brent Petrol 94,48 -1,42%
--°

Yaşlı kadının kangalına anne şefkati veteriner dönüşünde sarıldığı anlar

Tokat'ın Zile ilçesinde 72 yaşındaki Gülkız Şahin Gözlü, ameliyat sonrası veterinerden dönen kangal köpeğine anne şefkatiyle sarılarak izleyenleri duygulandırdı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaşlı kadının kangalına anne şefkati veteriner dönüşünde sarıldığı anlar

Yaşlı kadın ve kangalın sıcak bağı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kaşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülkız Şahin Gözlü ile 1 yaşındaki kangal köpeği arasında kurulan dostluk, köy sakinlerinin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ameliyat olan köpeğin veteriner dönüşünde karşılanma anı, kadının samimi davranışıyla dikkat çekti.

O anlar, Gülkız Şahin Gözlü’nün köpeğine duyduğu şefkati gösteren görüntüler halinde cep telefonu kamerasına yansıdı; videoyu izleyenler yaşlı kadının sözlerinden etkilendi.

Yayladan köye: sahiplenme öyküsü:

Gülkız Şahin Gözlü, köpeği nasıl sahiplendiğini şöyle anlattı: "Yaylada komşumuzun köpeği doğurdu. Biz de sahiplendik. Yaylada pek büyümemişti, köye geldik." Bu sözler, bağın kökenini ve hayvanla kurulan ilişkinin köy yaşamına nasıl nüfuz ettiğini ortaya koyuyor.

Kaybolmalar, ödül ve günlük yaşam:

Yaşlı kadın köpeğinin zaman zaman kaybolduğunu, bulanlara ödül verdiğini ve uzun çabalarla büyüttüğünü vurguladı: "Ara sıra kayboluyordu. Bulanlar için ödül veriyordum. Ne hallerle büyüttüm. Bu benim canım ciğerim." Gözlü, hayvanın gündelik yaşamda kendisine nasıl eşlik ettiğini de anlattı: "Akşama kadar yanımda duruyor. Bazen kızımın inekleriyle birlikte dağlara salıyorum. Çok seviyorum, canımın içi benim."

Kaydedilen görüntüler, hem köy hayatının hayvanlarla kurulan ilişkisini hem de bir kadının şefkatinin küçük ama etkili bir örneğini sunuyor; veteriner dönüşündeki karşılaşma, köpek ile sahibi arasındaki güven ve bağlılığı gözler önüne serdi.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADINLA KANGAL KÖPEĞİ ARASINDAKİ SEVGİ BAĞI DİKKAT ÇEKTİ....

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADINLA KANGAL KÖPEĞİ ARASINDAKİ SEVGİ BAĞI DİKKAT ÇEKTİ. AMELİYAT OLAN KÖPEĞİNE KAVUŞAN YAŞLI KADININ KURDUĞU CÜMLELER, DUYANLARI DUYGULANDIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurtbaşı belediye başkanı muhtarlarla bir araya geldi
images

Çorumlu muhtarlara Karadeniz'de kültür ve doğa gezisi
images

komşusundan kurtulmanın hatırasına 500 kişilik lokma dağıttı
images

Bilecik'te ortak tatbikat gerçeği aratmadı: yangın ve deprem hazırlığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de kontrolsüz kavşakta kaza: iki yolcu yaralandı

Bomonti tüneli çıkışında gıda yüklü araç duvara çarptı, sürücü yaralandı

Konya'da iki haftalık jandarma çalışması: 43 gözaltı, 4 tutuklama

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz alarmı: üretim durduruldu, fabrika tahliye edildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı