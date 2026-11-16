Yaşlı kadının kangalına anne şefkati veteriner dönüşünde sarıldığı anlar

Yaşlı kadın ve kangalın sıcak bağı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kaşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülkız Şahin Gözlü ile 1 yaşındaki kangal köpeği arasında kurulan dostluk, köy sakinlerinin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ameliyat olan köpeğin veteriner dönüşünde karşılanma anı, kadının samimi davranışıyla dikkat çekti.

O anlar, Gülkız Şahin Gözlü’nün köpeğine duyduğu şefkati gösteren görüntüler halinde cep telefonu kamerasına yansıdı; videoyu izleyenler yaşlı kadının sözlerinden etkilendi.

Yayladan köye: sahiplenme öyküsü:

Gülkız Şahin Gözlü, köpeği nasıl sahiplendiğini şöyle anlattı: "Yaylada komşumuzun köpeği doğurdu. Biz de sahiplendik. Yaylada pek büyümemişti, köye geldik." Bu sözler, bağın kökenini ve hayvanla kurulan ilişkinin köy yaşamına nasıl nüfuz ettiğini ortaya koyuyor.

Kaybolmalar, ödül ve günlük yaşam:

Yaşlı kadın köpeğinin zaman zaman kaybolduğunu, bulanlara ödül verdiğini ve uzun çabalarla büyüttüğünü vurguladı: "Ara sıra kayboluyordu. Bulanlar için ödül veriyordum. Ne hallerle büyüttüm. Bu benim canım ciğerim." Gözlü, hayvanın gündelik yaşamda kendisine nasıl eşlik ettiğini de anlattı: "Akşama kadar yanımda duruyor. Bazen kızımın inekleriyle birlikte dağlara salıyorum. Çok seviyorum, canımın içi benim."

Kaydedilen görüntüler, hem köy hayatının hayvanlarla kurulan ilişkisini hem de bir kadının şefkatinin küçük ama etkili bir örneğini sunuyor; veteriner dönüşündeki karşılaşma, köpek ile sahibi arasındaki güven ve bağlılığı gözler önüne serdi.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADINLA KANGAL KÖPEĞİ ARASINDAKİ SEVGİ BAĞI DİKKAT ÇEKTİ. AMELİYAT OLAN KÖPEĞİNE KAVUŞAN YAŞLI KADININ KURDUĞU CÜMLELER, DUYANLARI DUYGULANDIRDI.