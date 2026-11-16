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Her fidan bir anı: şehitler için kampüste 200 fidan dikildi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' sloganıyla üniversite kampüsünde yaklaşık 200 fidan dikti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Her fidan bir anı: şehitler için kampüste 200 fidan dikildi

gümüşhane'de şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu. Organizasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği koordinasyonunda yürütüldü ve etkinlikte kullanılan slogan "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" oldu.

etkinlik programı ve katılımcılar:

Program, Gümüşhane Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dualar edildi. Törene Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ile şehit aileleri katıldı. Vali Atay, tören sırasında şehit ailelerine ve yakınlarına plaket takdim etti ve ailelerle hatıra fotoğrafları çekildi.

fidan dikimi ve anma amacı:

Törenin ikinci bölümünde katılımcılar tarafından kampüs alanına fidanlar dikildi; dikilen fidanların bir bölümüne şehit polislerin isimleri asıldı. Etkinliğin hedefi, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve aynı zamanda gelecek nesillere doğa sevgisi ile çevre bilinci kazandırmaktı. Program, hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

GÜMÜŞHANE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA YAKLAŞIK...

GÜMÜŞHANE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA YAKLAŞIK 200 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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