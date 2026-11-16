Yunusemre'nin gençleri ligin zirvesinde: 4'te 4

yunusemre Belediyespor deplasmanda 2-0 kazandı

U19 ağırlıklı kadrosuyla Manisa 1. Amatör Lig Merkez B Grubu Semih Akyar Sezonu'nda yarışan Yunusemre Belediyespor, ligin 4. haftasında Hacırahmanlı Stadı'nda konuk olduğu Tirkeşspor'u 2-0 mağlup ederek baştan sona etkin bir performans sergiledi.

maçın gelişimi:

Karşılaşmaya kontrollü başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarıda oyunun hakimiyetini elinde tuttu ve aradığı golü 41. dakikada buldu. Aykut Yüce'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gidildi. İkinci yarıda Yunusemre temsilcisi skoru koruyup rakibin ataklarını etkisizleştirirken, maçın son anlarında farkı ikiye çıkaran isim 89. dakikada Ensar Ulukaya oldu. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca mücadele 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla takım, oynadığı dört karşılaşmanın tamamından galip ayrılarak 12 puan topladı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

altyapı yaklaşımı ve hedefler:

Yunusemre Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek elde edilen başarının genç futbolculara duyulan güvenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Türkoğlular şu ifadeleri kullandı:

"Bizim en önemli hedefimiz gençlerimize fırsat vermek, onların gelişimine katkı sağlamak ve kendi altyapımızdan yetişen futbolcularımızla geleceği inşa etmek. U19 takımımızla Amatör Lig’de mücadele eden A takımımızda ağırlıklı olarak aynı oyuncu grubuna görev veriyoruz. Gençlerimizi iki farklı ligde oynatarak hem tecrübe kazanmalarını hem de gelişimlerini sürdürmelerini sağlıyoruz. Bunu yüksek transfer harcamalarına yönelmeden, mevcut kadromuza ve altyapımıza güvenerek gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize inanıyor, onların sahada ortaya koyduğu mücadeleden büyük mutluluk duyuyoruz"

Türkoğlular'ın açıklamaları, kulübün uzun vadeli planında altyapıya verilen önemi ve genç oyunculara şans tanıma stratejisini ortaya koyuyor. Hem TFF U19 Gelişim Ligi'nde hem de Manisa 1. Amatör Lig'de aynı oyuncu grubuna yer vererek oyuncuların rekabet tecrübesi artırılıyor.

Haftanın diğer sonuçları da grubun rekabetini gösterdi: Dış Mahalle Yıldırımspor-Gümülcelispor 1-2, Manisa Çarşı FK-Karaağaçlı Pomakspor 3-0, Kayapınar Çevikspor-Hamzabeylispor 6-1. Yunusemre Belediyespor, bu çıkışla grup liderliğini korurken sezonun ilerleyen haftalarında genç kadronun performansı yakından izlenmeye devam edecek.

U19 AĞIRLIKLI KADROSUYLA MANİSA 1. AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, TİRKEŞSPOR’U DEPLASMANDA 2-0 MAĞLUP EDEREK 4. MAÇINDAN DA GALİBİYETLE AYRILDI. GENÇ FUTBOLCULARIYLA 12 PUANA ULAŞAN KIRMIZI-BEYAZLI EKİP, NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.