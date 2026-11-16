Köpeğini anne şefkatiyle karşılayan yaşlı kadının duygulandıran anları

Yaşlı kadının ve Avşar'ın bağı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kaşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülkız Şahin Gözlü ile dişi Kangal köpeği Avşar arasındaki bağ, köyde sıcak karşılanma ve şefkat örneği olarak dikkat çekti.

Veteriner dönüşü karşılaşma:

Yakın zamanda sağlık sorunları geçirip ameliyat olan Avşar, veterinerden dönüşünde sahibinin kucak dolusu sevgisiyle karşılandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı ve görenlerin yüreğini ısıttı.

Evlat gibi bakıyor:

Gözlü, Avşar'ı sahiplendiklerini, yaylada doğduğunu ve köye gelince yanına aldığını anlattı. Sözleri: "Yaylada komşumuzun köpeği doğurdu. Biz de Avşar’ı sahiplendik. Avşar’ıma kurban olurum. Yaylada pek büyümemişti, köye geldik. Ara sıra kayboluyordu. Bulanlar için ödül veriyordum. Ne hallerle büyüttüm. Bu benim canım ciğerim. Akşama kadar yanımda duruyor. Bazen kızımın inekleriyle birlikte dağlara salıyorum. Çok seviyorum, canımın içi benim"

Gözlü'nün ve Avşar'ın günlük yaşamdan kesitler sunan görüntüleri, hem köy yaşantısının hem de hayvanlarla kurulan samimi ilişkilerin sıcak bir örneği olarak paylaşılıyor.

Kangal köpeğine anne şefkatiyle yaklaştı, sevgi dolu cümleleri duygulandırdı