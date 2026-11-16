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Bilecik'te ortak tatbikat gerçeği aratmadı: yangın ve deprem hazırlığı

Bilecik'te AFAD ile itfaiye ekipleri Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde uygulamalı tatbikatla yangın söndürme, tahliye ve yaralı müdahalesi yaptı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te ortak tatbikat gerçeği aratmadı: yangın ve deprem hazırlığı

tatbikatın amacı ve uygulaması:

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen tatbikat, katılımcılara hem teorik bilgi hem de sahada uygulama imkanı sundu. Etkinlik, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumlarla başladı; katılımcılara yangın ve depremle ilgili temel önlemler aktarıldı.

Teorik sunumların ardından uygulamalı bölüme geçildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi dış mekanda yangın söndürme tekniklerini gösterirken, salon içi senaryolarda tahliye yöntemleri pratik olarak çalışıldı. Sunumu gerçekleştiren Onur Kemal Sağaslan tatbikatta yangına karşı korunma yöntemleri ve söndürme uygulamalarını adım adım anlattı.

yaralılara müdahale ve tahliye çalışmaları:

Tatbikat sırasında mahsur kalan kişi kurtarılarak olay yerinde ilkyardım ve müdahale prosedürleri uygulandı. Dış alanda görev yapan personele ise yangın esnasında söndürme ekipmanlarının kullanımı ve güvenli müdahale adımları uygulamalı olarak gösterildi.

Bu bölümde AFAD personeli, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemler ile tahliye planlarının nasıl işletileceğine ilişkin bilgiler verdi. Eğitimler, katılımcıların acil durumlarda koordineli hareket etme becerisini artırmayı hedefledi.

değerlendirme ve gelecek planları:

İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, benzer çalışmaların belirli bir takvim dahilinde ve farklı kurumlarda tekrarlanacağını belirtti. Zeyhan, hem teorik eğitimin hem de saha uygulamalarının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin afetlere hazırlık açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Gerçekçi senaryolarla yapılan uygulamalı tatbikat, ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale sürecindeki hızını test ederken, katılımcılara pratik deneyim kazandırdı. Etkinlik ilerleyen dönemde farklı kurumlarla işbirliğini sürdürerek tekrarlanacak.

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ ONUR KEMAL SAĞASLAN

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ ONUR KEMAL SAĞASLAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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