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Gençlere, aileye ve topluma dokunan ulaşılabilir bir müftülük hedefi

Van İl Müftüsü Kadir Koçak, gençlik, aile ve Kur’an kurslarına öncelik veren ulaşılabilir bir müftülük hedeflediklerini ve basınla işbirliğini vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençlere, aileye ve topluma dokunan ulaşılabilir bir müftülük hedefi

Van’da ulaşılabilir din hizmeti hedefi:

Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek müftülüğün yürüttüğü çalışmalar, din hizmetleri ve gelecek dönem hedeflerini anlattı. Koçak, basını toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak tanımlayarak, gazetecileri şehrin sosyal ve manevi hayatına katkı sunan önemli bir paydaş olarak gördüklerini ifade etti.

Van’ın tarihi, kültürü ve manevi birikimine vurgu yapan Koçak, müftülüğün çalışmalarını kent merkezinden taşrada yaşayan vatandaşlara kadar yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti. Hizmet anlayışlarının ibadet mekanlarının ötesine geçtiğini, camilerin kardeşlik, dayanışma ve birlikteliğin merkezi olması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve aile odaklı hizmetler:

Koçak, gençlik çalışmalarına özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir." dedi. Gençleri anlamak, dinlemek ve sorunlarına duyarlı olmak gerektiğini belirten Koçak, şehirlerin imarında nesillerin ihmal edilmemesi gerektiğini; aksi halde ihmal edilen nesillerin şehirleri zedeleyebileceğini ifade etti.

Eğitim hizmetlerinde önceliklerin başında Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması yer alıyor. Koçak, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur’an kurslarının sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi ve bu kursların yalnızca dini bilgi değil, ahlak ve güzel davranışların kazandırıldığı eğitim yuvaları olduğunu belirtti.

Aile yapısının korunması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi öncelikler arasında. Müftülük, yalnız yaşayan yaşlılar, hastalar, ihtiyaç sahipleri, engelli vatandaşlar ve desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik sosyal ve manevi rehberlik çalışmalarını da sürdürmeyi planlıyor.

Basınla işbirliği ve ulaşılabilirlik:

Koçak, basın mensuplarının yapılan hizmetlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, müftülüğün faaliyetlerinin doğru ve etkin şekilde duyurulması için basınla yakın iletişim içinde olacaklarını kaydetti. Görev anlayışlarının kurum yönetiminin ötesinde gönüllere dokunmak olduğunu vurgulayan Koçak, "Bizim görevimiz gönüllere dokunmak, toplumda iyiliğin çoğalmasına vesile olmaktır." sözlerine yer verdi.

Son olarak Koçak, vatandaşların, basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının rahatlıkla ulaşabileceği, hizmet odaklı ve insanı merkeze alan bir müftülük olma hedeflerini yineledi ve bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

VAN İL MÜFTÜSÜ KADİR KOÇAK, KENTTE GÖREV YAPAN YEREL VE ULUSAL BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA...

VAN İL MÜFTÜSÜ KADİR KOÇAK, KENTTE GÖREV YAPAN YEREL VE ULUSAL BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK MÜFTÜLÜĞÜN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR, DİN HİZMETLERİ VE GELECEK DÖNEME İLİŞKİN HEDEFLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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