Yaşlılara dijital güvenlik eğitimiyle dolandırıcılığa karşı bilinç kazandırıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent konseyi ve Habitat Derneği'nin ortak projesi yaşlıları dijital tehlikelere karşı uyardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Dijitalde Güvendeyim projesi kapsamında düzenlenen eğitim, yaş almış bireylerin dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli hareket etmelerine katkı sağladı. Program, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Programın içeriği ve uygulaması:

Eğitim, DBB Kongre ve Kültür Merkezi ile gün içinde gerçekleştirilen ikinci oturumda Emekli Evimde olmak üzere iki farklı noktada verildi. Habitat Derneği Sosyal Dayanıklılık Programı Proje Asistanı Sema Kayhan tarafından yürütülen oturumlarda katılımcılara dijital dünyadaki potansiyel riskler, yaygın dolandırıcılık yöntemleri ve günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek güvenli kullanım alışkanlıkları aktarıldı.

Programda özellikle teknolojiyle mesafeli duran ve hedef olma riski yüksek olan yaş almış bireylerin koruma altına alınması amaçlandı. Eğitimlerin önceliği, karmaşık teknik bilgiler yerine pratik önlemlerle katılımcıların özgüvenini artırmak ve şüpheli durumları tanımalarını sağlamaktı.

Katılımcı profili ve mesajlar:

Programa; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın ve Yaşlı Meclisi başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte söz alan Başkan Marım, 'Teknolojinin hayatımızın her alanını kuşattığı bu dönemde, özellikle yaş almış büyüklerimizin dijital dünyada güvenle var olabilmesi ve haklarını koruyabilmesi oldukça önemlidir. Bu eğitimle, dolandırıcılık olaylarına karşı korunurken, aynı zamanda dijital imkanlardan korkmadan, bilinçli ve öz güvenli şekilde yararlanmak için yapmamız gerekenleri ele alıyoruz' diyerek projenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Konuşmanın ardından Başkan Marım tarafından eğitimi gerçekleştiren Sema Kayhan'a günün anısına çiçek takdim edildi. Yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı bu tür programların, yaşlıların dijital hayatta daha etkin ve güvende olmalarına katkı sunduğu belirtildi.

Projeyle ilgili yetkililer, benzer eğitimlerin yaygınlaştırılmasının; mağduriyetlerin azaltılması, toplumda dijital okuryazarlığın yükseltilmesi ve yaş almış bireylerin sosyal yaşamda daha aktif kalmasının önünü açacağını ifade etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ VE HABİTAT DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "DİJİTALDE GÜVENDEYİM" PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN EĞİTİM, YAŞ ALMIŞ BİREYLERİN DİJİTAL DÜNYADA DAHA GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ HAREKET ETMESİNE KATKI SAĞLADI. PROGRAM, ARTAN DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURDU.