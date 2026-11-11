Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 55,8615 -0,42%
Bist 11.728,87 +0,57%
Altın Gram 6.532,85 +0,38%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,78 +1,41%
--°

Emine Erdoğan cop31 liderleri ve eşlerini yakından karşıladı

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde katılımcı liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi; açılış programında konuklarla sohbet edip teşekkür etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Emine Erdoğan cop31 liderleri ve eşlerini yakından karşıladı

karşılama ve ilk temaslar:

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nde liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi. Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen devlet ve hükümet başkanlarını ve davetlilerini tek tek karşıladı; beraberinde yer alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de törene katıldı.

Karşılama sonrasında Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle sohbet ederek samimi görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle birlikte tüm konuklar açılış programı için Anadolu Salonu'na geçtiler.

ünlü isimlerle görüşmeler:

Etkinlik alanında ayrıca sanat ve spor dünyasından isimlerle bir araya gelen Emine Erdoğan, katılımları için teşekkür etti. Buluştuğu isimler arasında Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener yer aldı.

Bu temaslar, COP31 çerçevesinde hem resmi hem de sosyal boyutta karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulduğunu gösterdi. Emine Erdoğan'ın konuklarla kurduğu diyaloglar, açılış törenine doğru ilerlerken samimi anların yaşanmasını sağladı.

EMİNE ERDOĞAN VE KEREM BÜRSİN

EMİNE ERDOĞAN VE KEREM BÜRSİN

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi
images

Yatırım hızı artıyor: Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme
images

Kurtulmuş mecliste partilerin görüşlerini dinledi: izleme komisyonu için temasla...
images

Tekirdağ meclisinde istifa krizi: salonu terk eden gruplar toplantıyı 13 kasım'a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

Düzce'nin deprem hafızası: Makas'tan 12 kasım anması

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette