Emine Erdoğan cop31 liderleri ve eşlerini yakından karşıladı

karşılama ve ilk temaslar:

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nde liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi. Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen devlet ve hükümet başkanlarını ve davetlilerini tek tek karşıladı; beraberinde yer alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de törene katıldı.

Karşılama sonrasında Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle sohbet ederek samimi görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle birlikte tüm konuklar açılış programı için Anadolu Salonu'na geçtiler.

ünlü isimlerle görüşmeler:

Etkinlik alanında ayrıca sanat ve spor dünyasından isimlerle bir araya gelen Emine Erdoğan, katılımları için teşekkür etti. Buluştuğu isimler arasında Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener yer aldı.

Bu temaslar, COP31 çerçevesinde hem resmi hem de sosyal boyutta karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulduğunu gösterdi. Emine Erdoğan'ın konuklarla kurduğu diyaloglar, açılış törenine doğru ilerlerken samimi anların yaşanmasını sağladı.

EMİNE ERDOĞAN VE KEREM BÜRSİN