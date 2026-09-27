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Yatırım programıyla Samanlı'da sıcak asfalt çalışması: Yeşilyurt’un ihya süreci hızlanıyor

Yeşilyurt Belediyesi, 2026 yatırım programı kapsamında Samanlı Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yol yenileme çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırıyor, yerel yaşam kalitesini yükseltiyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Elif Demir

Yatırım programıyla Samanlı'da sıcak asfalt çalışması: Yeşilyurt’un ihya süreci hızlanıyor

Yatırım programı ve saha çalışmaları:

Yeşilyurt Belediyesi, 2026 yılı yatırım programı çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı çalışmalarına Samanlı Mahallesi'nde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt serim ve yol yenileme çalışmaları, kentte merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin ulaşım standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Planlama doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, hem yol açma hem de yol genişletme işleriyle birlikte ilerliyor. Belediye ekipleri, modern üretim tesisleri ve güçlü araç filosuyla sahada yoğun bir tempo sergilerken, uygulamalar belirlenen takvim içinde sürdürülüyor. Bu kapsamda teknik ekiplerin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalar yerinde takip ediliyor.

Başkan Geçit'in değerlendirmesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kente yönelik yatırım sürecinin deprem sonrası yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla paralel ilerlediğini vurguladı. Başkan Geçit, "Yeşilyurt’umuzun her mahallesinde yoğun bir çalışma temposuyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Samanlı Mahallemizde planlamaya aldığımız yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını ekiplerimiz büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz yatırımları belirlenen program çerçevesinde birer birer hayata geçiriyoruz. Asrın felaketinin ardından şehrimizin yeniden inşa sürecinde önemli mesafeler kat edildi. Artık ihya dönemine geçtik. Şehrimize ve ilçemize yakışan yatırımları teker teker hizmete sunarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyoruz" dedi.

Geçit ayrıca, "Güçlü araç filomuz, modern üretim tesislerimiz ve tecrübeli ekiplerimizle sahada 7/24 çalışarak, daha dirençli, daha modern ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımız, sadece bugünün değil, geleceğin Yeşilyurt’unu şekillendirecek önemli hizmetlerdir" ifadeleriyle eşit hizmet anlayışına dikkat çekti.

Vatandaş memnuniyeti ve hedefler:

Mahalle sakinleri, yapılan yol yenileme ve asfalt çalışmalarının ulaşım konforunu artırdığını belirterek Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem günlük yaşam akışında hem de uzun vadeli altyapı dayanıklılığında iyileşme hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi, yürütülen bu çalışmalarla ilçenin modern ve dirençli bir yapıya kavuşması için adım adım ilerlemeye devam ediyor.

BAŞKAN GEÇİT: &quot;YEŞİLYURT’A YAKIŞAN YATIRIMLARI TEK TEK HİZMETE SUNUYORUZ&quot;

BAŞKAN GEÇİT: "YEŞİLYURT’A YAKIŞAN YATIRIMLARI TEK TEK HİZMETE SUNUYORUZ"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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