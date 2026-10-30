Yayla bahçesinden ekonomiye destek: aronya reçelini 400 liraya satıyor

Osmaniye yaylasında aronya üretimi aile bütçesine katkı sağlıyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesine aronya dikmeye başladı. Bahçesindeki 2,5 dönümlük alana 400 kök fidan diktikten sonra bitkilerin bakımını özenle yaptı ve ilk ciddi hasadını gerçekleştirdi.

hasat ve ürün işleme:

Akdoğan, meyveleri dalından tek tek toplayıp ürünün bir kısmını kurutuyor, bir kısmından reçel ve meyve suyu hazırlıyor. Bu yıl elde ettiği verim yaklaşık 400-450 kilogram olarak kaydedildi. Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilosunu 400 liradan satışa sunuyor.

Ürünü tanıyan müşteriler genelde toplu alım yapıyor; Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor" diyor. Tanımayanlar ise denemek için 1 kilo alıyor. Reçel, meyve suyu ve kurutulmuş meyve talepleri isteğe göre şekilleniyor.

bakım kolay, verim zamanla arttı:

Necla Akdoğan, üretime oğlunun tavsiyesiyle başladığını, ilk yıl düşük verim aldığını ama sonraki yıllarda verimin arttığını aktarıyor: "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. İlk yıl çok fazla ürün alamadım, ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım."

Akdoğan, aronyanın bölgenin iklimine uyduğunu ve bitkinin fazla bakım gerektirmediğini vurguluyor: "Aronya meyvesi fazla bakım istemiyor, yormuyor. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım."

Ürünlerini değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Akdoğan, alıcılar arasında genellikle şeker hastalarının ile bağışıklığı güçlendirdiği düşünülenlerin bulunduğunu ve kanser hastalarının da talepte bulunduğunu sözlerine ekliyor.

Osmaniye'de oğlunun tavsiyesiyle aronya yetiştirdi, reçelini 400 liradan satıyor