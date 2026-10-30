Yayla bahçesinden gelir: aronya reçeliyle aile ekonomisine destek

Aronya üretimi yayla bahçesinde başladı:

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, dört yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesine aronya dikti. 2,5 dönümlük arazide 400 kök fidanı dikerek işe başlayan Akdoğan, bitkinin bakımının kolay olması nedeniyle üretimi sürdürdü ve bu yıl hasadı gerçekleştirdi.

Hasat, verim ve değerlendirme:

Akdoğan, olgunlaşan aronya meyvelerini dalından tek tek topladı. Bu yıl yaklaşık 400-450 kilogram verim aldığını söyleyen üretici, ürünlerin bir kısmını kurutuyor, bir kısmından reçel ve meyve suyu yapıyor. Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilosunu 400 liradan satışa sunuyor.

Pazar, alıcı profili ve fiyatlandırma:

Aronya meyvesinin faydaları ve nadir bulunması alıcıların ilgisini çekiyor. Necla Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Bilmeyen de denemek için 1 kilo alıyor." diyerek müşteri eğilimlerini aktardı. Genelde şeker hastaları ve bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen kanser hastaları da ürünleri tercih ediyor.

Akdoğan, fidan teminini oğlunun sağladığını, ilk yıllarda verimin düşük olduğunu ancak sonraki yıllarda arttığını belirtti. "İlk yıl çok fazla ürün alamadım, ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım. Buranın iklimine uydu." diye konuştu.

Aronya son yıllarda Türkiye'de üretimi yaygınlaşan, antioksidan içeriği yüksek bir meyve olarak biliniyor. Akdoğan gibi küçük üreticiler, alternatif tarım ürünleriyle aile gelirine katkı sağlarken, bölgesel iklime uyum ve düşük bakım ihtiyacı üreticiler için cazip hale getiriyor.

OSMANİYE’DE OĞLUNUN TAVSİYESİYLE ARONYA YETİŞTİRDİ, REÇELİNİ 400 LİRADAN SATIYOR