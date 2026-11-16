Yaylalardan sahile dönüş: Ordu'da besicilerin mevsimlik yolculuğu

rotalar ve süre:

İlkbaharla birlikte Altınordu, Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan besiciler, yaz boyunca hayvanlarını yüksek meralarda otlattı. Besiciler yaylalarda yaklaşık 7 ay kalarak sürülerini besledi; yaz mevsimini ise bin ile 2 bin rakım arasındaki meralarda geçirdiler. Hava soğumaya başlayınca, mevsimsel döngü gereği sahil kesimlerine doğru hareket başladı.

günlük mesafe ve mola düzeni:

Yolculuklar genellikle yaya olarak yapılırken, besiciler günde ortalama yaklaşık 20 kilometre yol kat ediyor. Geceleri hayvanlarıyla birlikte mola verilip dinleniliyor; bu ritüel dönüşü daha güvenli ve düzenli kılıyor. Yaylalardan evlere dönüş süreleri, yol ve hava koşullarına bağlı olarak genellikle 3-4 gün sürüyor ve bu sürecin sonunda sürüler kış aylarını geçirecekleri ahırlara yerleştiriliyor.

Besicilerin mahalle aralarından ve yollardan geçen konvoyları hem yöre halkı için geleneksel bir görüntü oluşturuyor hem de yazlık yaşamın bitişini ve yeni mevsime hazırlığı simgeliyor. Zorlu ancak planlı bu mevsimlik göç, bölgenin kırsal yaşam döngüsünün önemli bir parçası olarak devam ediyor.

ORDU’DA İLKBAHAR AYLARINDA HAYVANLARIYLA BİRLİKTE YAYLALARA ÇIKAN BESİCİLER, HAVALARIN SOĞUMASIYLA DÖNÜŞ YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR.