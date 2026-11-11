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YayTanSay hakimiyeti Kayseri poomsae'de Dudu Gökçe Pumak ve Berat Bektaş zirvede

Taekwondo Federasyonu takvimindeki Kayseri Poomsae Şampiyonası'nda YayTanSay sporcuları Dudu Gökçe Pumak ve Berat Bektaş büyüklerde şampiyonluğa ulaştı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

YayTanSay hakimiyeti Kayseri poomsae'de Dudu Gökçe Pumak ve Berat Bektaş zirvede

YayTanSay hakimiyeti Kayseri poomsae'de tamamlandı

Taekwondo Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan Kayseri Poomsae Şampiyonası, Kayseri’nin Hacılar ilçesinde gerçekleştirildi. İl şampiyonasına Kayseri’nin birçok kulübünden onlarca sporcu katılırken, madalyaların önemli kısmını YayTanSay Kulübü sporcuları topladı.

şampiyonlar ve madalya tablosu:

Büyük Bayan Ferdi kategorisinde Dudu Gökçe Pumak Kayseri şampiyonu oldu; aynı kategoride Merve Çimen il ikinciliğini aldı. Büyük Erkek Ferdi kategorisinde ise Berat Bektaş şampiyonluğu elde etti. Kulüp adına yarışan 3 sporcu, toplamda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

çiftlerde de üstünlük sağlandı:

Aynı kulüpte mücadele eden Dudu Gökçe Pumak ile Berat Bektaş, Büyük Pair (18-30) kategorisinde de Kayseri şampiyonluğuna ulaşarak turnuvadaki başarılarını pekiştirdi.

YayTanSay Kulübü antrenörlerinden Yavuz Sayan, sporcuların performansı hakkında, "Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. Elde ettikleri başarının kendilerine hayırlı olmasını, geriden gelen sporcu kardeşlerine de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. Kulüp bu sonuçlarla kent içindeki rekabette dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

KAYSERİ POOMSAE ŞAMPİYONASI TAMAMLANIRKEN, AYNI KULÜPTE MÜCADELE EDEN DUDU GÖKÇE PUMAK İLE BERAT...

KAYSERİ POOMSAE ŞAMPİYONASI TAMAMLANIRKEN, AYNI KULÜPTE MÜCADELE EDEN DUDU GÖKÇE PUMAK İLE BERAT BEKTAŞ BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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