Yaz boyunca Gesi Kamp Merkezi eğitim ve sağlıklı yaşamla doldu

Gesi Kamp Merkezi yaz boyunca dolu dolu etkinliklerle açıldı

Melikgazi Belediyesi bünyesindeki tarihi taş bina ve doğal alanıyla bilinen Gesi Kamp Merkezi, bu yaz sezonunda geniş katılımlı programlara ev sahipliği yaptı. Merkezde düzenlenen etkinlikler, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına hitap ederek eğitim, kültür-sanat ve sağlıklı yaşam odaklı içerikler sundu.

İngilizce yaz kampları ve gençlerin deneyimi:

Yaz boyunca gerçekleştirilen İngilizce Yaz Kampı programlarında uzman eğitmenler eşliğinde çocuk ve gençlerin dil becerileri desteklendi. Katılımcılar sadece dil eğitimi almakla kalmadı; aynı zamanda açık hava yürüyüşleri, sanat atölyeleri, spor, müzik ve dans gibi aktivitelerle zenginleştirilmiş bir programı deneyimledi. Bu çok yönlü yaklaşım, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve doğayla iç içe bir öğrenme ortamı yaşamalarına olanak tanıdı.

Sağlıklı yaşam farkındalığı ve sanat çalışmaları:

Merkezde ayrıca sağlıklı yaşam farkındalık kampı düzenlendi. Kadınlara yönelik programlarda sağlıklı beslenme, doğru beslenme alışkanlıkları, farkındalık eğitimleri, egzersizler ve yürüyüşlerin yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı. Geçmiş yıllarda düzenlenen Melikgazi Resim Çalıştayı gibi sanat odaklı etkinlikler de kampın kültür-sanat kimliğini güçlendiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kamp merkezinin farklı yaş gruplarına sunduğu olanaklara dikkat çekerek, "Gesi Mahallemizde doğayla iç içe bir ortamda, tarihi taş bina olan kamp merkezimizde her yaş grubundan vatandaşlara yönelik her yaz eğitim, kültür sanat ve sosyal alanda birçok etkinlik düzenliyoruz" dedi. Başkan Palancıoğlu, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan ayrıca, Gesi Kamp Merkezi'nin doğası, havası ve tarihi atmosferiyle eğitim, kültür-sanat ve sağlıklı yaşam etkinliklerini sürdüreceğini hatırlattı; merkezde yapılan programların şehrin gürültüsünden uzak, temiz havada yenilenme fırsatı sunduğunu vurguladı.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN BÜNYESİNDE BULUNAN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN GESİ KAMP MERKEZİ, BU YAZ SEZONU BOYUNCA BİRBİRİNDEN FARKLI DOLU DOLU ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.