Yaz kursları Erdemli'de yetenekleri sahneye çıkardı

Konser etkinliği:

Erdemli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kurslarının katılımcıları, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış konserinde performanslarını izleyicilerle paylaştı. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarından kursiyerlerin sahneye çıktığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Kurs programı ve katılım:

Kursa katılanlara yaklaşık 2 ay süren eğitimler verildi. Programda halk oyunları, gitar, piyano ve çeşitli müzik çalışmaları yer aldı. Kurslar hem çocuklara hem de kadınlara yönelik olarak açıldı ve kayıtlar yoğun talep aldı. Eğitimler, müzik öğretmeni Ayşen Yılmaz ile halk oyunları öğretmeni Remziye Obut koordinasyonunda yürütüldü.

Sahne gösterileri ve izleyici tepkisi:

Kapanış konserinde; Kum Zambakları Polifonik Çocuk Korosu, Kadın ve Çocuk Ritim Topluluğu, gitar ve piyano öğrencileri ile halk oyunu ekibi performans sergiledi. Ailelerin doldurduğu salonu coşturan gösteriler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı ve katılımcılara destek mesajları verildi.

Etkinlik, yerel kültür ve sanatın desteklenmesi ile kursların toplum içindeki rolünü gözler önüne sererken, katılımcıların yaz boyunca edindikleri becerileri topluluk karşısında sergileme fırsatı bulmaları açısından da önem taşıdı.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE YAZ KURSLARINDA EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, GENÇLER VE KADINLAR DÜZENLENEN KONSERDE YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ. ÇOCUKLARIN GÖSTERİLERİNDEN KADINLARIN RİTİM GRUBUNA KADAR SAHNELENEN GÖSTERİLER AYAKTA ALKIŞLANDI.