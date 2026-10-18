Eczacıbaşı'nda iki setlik üstünlük korunamadı: V.Bank son üç sette galip geldi

maç özeti

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, kendi salonunda V.Bank ile karşılaştı ve beş sette 2-3 mağlup oldu. Maçın set skorları 25-14, 25-17, 18-25, 22-25, 9-15 olarak kayıtlara geçti; toplam süre 126 dakika (23, 26, 27, 32, 18).

setlere genel bakış:

Eczacıbaşı, maçın başında etkili servis ve organizasyonla ilk iki seti rahat kazandı; özellikle ilk sette rakibine karşı net bir üstünlük sağlandı. Ancak V.Bank üçüncü sette toparlanarak ritmini buldu ve üst üste üç set kazanarak maçı çevirdi. Son sette V.Bank'in baskılı oyunu ve dönütlerdeki isabet oranı belirleyici oldu.

öne çıkan detaylar:

Karşılaşmanın yapısında ilk iki setin kısa sürmesi ve dördüncü setin 32 dakikaya ulaşması, maçtaki momentum değişimini gösteriyor. Beşinci sette 9-15'lik skorla V.Bank galibiyeti garantiledi; bu dönüş, maçın kaderini belirleyen ana etken oldu.

kadrolar ve hakemler:

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta. Hakemler: Seçkin Yener, Yusuf Kaynar.

Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosu: Dilay, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Selin, Yaprak, Elif, Dudova, Rettke, Ishikawa.

V.Bank kadrosu: Cazaute, Berka, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Eylül (L), Jedgic, Deniz, Ivanovic, Naz, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin (L).

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA SAHASINDA V.BANK’A 25-14, 25-18, 18-25, 22-25 VE 9-15’LİK SET SKORLARIYLA 3-2 MAĞLUP OLDU.