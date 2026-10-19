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Yazılı Kanyon'da umut arayışı sürüyor: ekipler gece gündüz çalışıyor

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 14 İHH gönüllüsünden biri yaşamını yitirdi, 3 kişi sağ kurtarıldı; arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yazılı Kanyon'da umut arayışı sürüyor: ekipler gece gündüz çalışıyor

Yazılı Kanyon'da arama kurtarma çalışmaları

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkiinde mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri sevk edildi ve grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

Ekiplerin müdahalesi

Sarp ve engebeli arazide sürdürülen çalışmalarda ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirildi. Yapılan müdahaleler sonucu 3 gönüllü sağ olarak kurtarıldı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı.

Durum ve bilanço

Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi; Yavuz'un cansız bedenine ulaşılacağı ve bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi. Mahsur kalan diğer 10 kişinin kurtarılanların bulunduğu bölgeden farklı bir noktada olduğu bildirildi.

Günün ilk ışıklarıyla helikopterle keşif çalışmaları yapılıyor ve dron eşliğinde alan taraması sürdürülüyor. Bölge arama kurtarma ekipleri karadan da çalışma yürüterek ulaşım ve tahliye operasyonlarını sürdürüyor.

ISPARTA&#039;NIN SÜTÇÜLER İLÇESİNDEKİ YAZILI KANYON&#039;DA MAHSUR KALAN İHH GÖNÜLLÜLERİNİ KURTARMA...

ISPARTA'NIN SÜTÇÜLER İLÇESİNDEKİ YAZILI KANYON'DA MAHSUR KALAN İHH GÖNÜLLÜLERİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. TOPLAM 14 GÖNÜLLÜDEN BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE RASTLANMIŞ, 3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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