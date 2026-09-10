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Yazlık evin verandasında asılı kalan otomobil vinçle çıkarıldı

Kuşadası'nda geri manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, birinci kattaki yazlık evin verandasında asılı kaldı; vinçle kaldırıldı, yaralanan yok.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yazlık evin verandasında asılı kalan otomobil vinçle çıkarıldı

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 NM 175 plakalı otomobilin sürücüsü S.O., geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç site içerisinde bulunan bir yazlık evin birinci katındaki verandasına düşerek balkonda askıda kaldı. Olay, çevrede kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı.

Ekiplerin müdahalesi ve sürücünün kurtarılması:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü S.O.'yu araçtan çıkardı. Kazada şans eseri sürücü ile çevrede bulunanlardan yaralanan olmadı.

Askıda kalan araç için olay yerine vinç çağrıldı; vinç yardımıyla otomobil bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Yetkililer kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlattı.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BİRİNCİ...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BİRİNCİ KATTAKİ YAZLIK EVİN VERANDASINA DÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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