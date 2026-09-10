Mahkeme kararı: Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluğu devam edecek

Duruşma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların savunmaları ve tanık beyanlarının ardından Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

İddianame ve talep edilen cezalar:

İddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından bahisle toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. Mahkeme, soruşturma ve dosya kapsamındaki eksik beyanların tamamlanması talebiyle bazı mağdur ve gizli tanık ifadelerinin alınmasını da istedi.

Sanık beyanları ve uyuşturucu itirafı:

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy savunmasında suçlamaların önemli bölümünü reddederken, uyuşturucu kullandığını kabul etti ve duruşmada "8 senede 15 kez uyuşturucu içtim, hatamı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Ersoy, maddeyi temin etmediğini ve kimseyi kullanmaya zorlamadığını öne sürdü; cinsel saldırı yönündeki iddiaları ise kabul etmediğini belirtti.

SEGBİS aracılığıyla beyan veren Ahmet Göçmez, kendisini madde kullanımına başlattığını iddia eden Mustafa Manaz'a tepki gösterdi ve ilişkilerinin arkadaşlığa dayandığını, ticaret veya zorlamanın söz konusu olmadığını savundu. Tutuksuz sanık Nurullah Mahmut Dündar da herhangi bir suç örgütü üyesi olmadığını, Burcu Akyüz ile ilgili suçlamaları kabul etmediğini ve uyuşturucu testinin negatif çıktığını dile getirdi. Dündar ayrıca "birkaç kere kullanmıştım" beyanında bulunduğunu aktardı.

Tanık beyanları ve savcının mütalaası:

Tanık ifadelerinde, Umut Evirgen dosyadaki kişileri tanımadığını ve bahsi geçen mekânlarla ilişkisinin olmadığını söyledi. Ana dosyadan ayrılan ve tutukluluğu sonrasında tahliye edilen tanık Veysi Ateş, diğer sanıkları tanımadığını ve Mehmet Akif hakkında zorlamaya dair gözlem veya duyumunun olmadığını belirtti. Mahmut Göde, Serap Şaylan ve gazeteci Emrullah Erdinç de iddialara ilişkin gözlem veya bilgilere rastlamadıklarını beyan ettiler.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına ve adli kontrol uygulanan sanıkların tedbirlerinin sürdürülmesine ilişkin mütalaasını sundu. Mahkeme, bu mütalaaya uygun olarak Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz hakkında tutukluluğun devamına hükmetti; dosyada adı geçen mağdur ve gizli tanıkların beyanlarının alınması yönündeki talepler de kayda geçti.

Bir sonraki duruşmada eksik beyanların alınması ve adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

Mehmet Akif Suç Örgütü davasının ilk duruşmasında karar: Mehmet Akif’in tutukluluk hali devam edecek