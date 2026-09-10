Dolar 48,4911 +0,01%
Euro 56,4625 -0,07%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.861,89 -1,33%
EUR/USD 1,1621 -0,15%
Brent Petrol 107,32 +6,04%
--°

Ünye'de sosyal tesiste çalışan pide ustası evinde ölü bulundu

Ünye Bayramca Mahallesi'ndeki evinde 34 yaşındaki Murat Kuyu ölü bulundu; yakınlarının ihbarı üzerine ekipler sevk edildi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ünye'de sosyal tesiste çalışan pide ustası evinde ölü bulundu

Ünye'de evinde ölü bulunan belediye personeli

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süredir haber alınamayan belediye personeli evinde ölü bulundu. Olay, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında gerçekleşti. Yakınlarının haber alamaması üzerine adrese gidilmesiyle durum ortaya çıktı.

Olayın gerçekleştiği adres ve ilk bulgular:

Ünye Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde pide ustası olarak çalıştığı öğrenilen Murat Kuyu, yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Olay yerinde yapılan ilk tespitte 34 yaşındaki Kuyu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve adli işlemler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler sürüyor.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BELEDİYE PERSONELİ, EVİNDE ÖLÜ...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BELEDİYE PERSONELİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük'te Hamidiye yolundaki orman yangını ekip müdahalesiyle kontrol altına al...
images

Muş'ta yol uygulamasında direksiyon kutusundan çıkan 102,71 gram metamfetaminle...
images

Yazlık evin verandasında asılı kalan otomobil vinçle çıkarıldı
images

Dörtyol’da tehlikeli şovun faturası ağır oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor'da iki futbolcu sakatlandı: klavikula ve kaburga kırığı

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı

Bozüyük'te Hamidiye yolundaki orman yangını ekip müdahalesiyle kontrol altına alındı

Alanya'da cazın 20 yıllık ritmi: Kızılkule ve Alanya Kalesi sahnelerinde uluslararası isimler

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı