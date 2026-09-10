Ünye'de sosyal tesiste çalışan pide ustası evinde ölü bulundu

Ünye'de evinde ölü bulunan belediye personeli

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süredir haber alınamayan belediye personeli evinde ölü bulundu. Olay, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında gerçekleşti. Yakınlarının haber alamaması üzerine adrese gidilmesiyle durum ortaya çıktı.

Olayın gerçekleştiği adres ve ilk bulgular:

Ünye Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde pide ustası olarak çalıştığı öğrenilen Murat Kuyu, yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Olay yerinde yapılan ilk tespitte 34 yaşındaki Kuyu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve adli işlemler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler sürüyor.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BELEDİYE PERSONELİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.