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Sivasspor Muğlaspor maçına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 7. hafta öncesi İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma, pas, taktik organizasyon ve dar alan çalışmalarıyla maç hazırlığını sürdürdü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor Muğlaspor maçına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Sivasspor çalışmalarını hızlandırdı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 7. hafta karşılaşmasında sahasında ağırlayacağı Muğlaspor maçı öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcılarının yönettiği idmanda futbolcular önce kapsamlı ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas çalışmaları ve takımın sahadaki organizasyonlarını pekiştirmeye yönelik uygulamalara yoğunlaşıldı.

Taktik uygulamalar ve maç provası:

Çalışmanın merkezinde dar alan oyunları ile setlerin hızı ve oyuncuların pozisyon alma becerileri test edildi. Antrenman, teknik ekibin taktiksel tercihlerini denediği ve oyuncu reaksiyonlarını gözlemlediği taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 7. HAFTASINDA SAHASINDA MUĞLASPOR İLE OYNAYACAĞI...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 7. HAFTASINDA SAHASINDA MUĞLASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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