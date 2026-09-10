Maltepe'de silahlı kavgada yere düşen kadına yeniden ateş açıldı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde silahlı kavga: iki kişi hayatını kaybetti

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında çıkan silahlı kavgada, ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) yaşamını yitirdi; avukat Emir Ali S. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

olay anına ilişkin görüntüler:

Olay yerinde çekilen güvenlik kamerası kayıtlarında, Nursen A. vurulduktan sonra koşarak uzaklaşmaya çalışıyor; kısa süre sonra yere düştüğü ve bu esnada saldırganın yanına gelip başına doğru yeniden ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntüler, olayın şiddetini ve saldırganın davranışını net biçimde yansıtıyor.

saldırgan, yaralılar ve olay yeri bilgileri:

Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin kiracı olduğu belirtilen Mehmet T. (63) olduğu kaydedildi. Kavgada açılan ateş sonucu Osman A. ile Nursen A. hayatını kaybetti; yaralanan avukat Emir Ali S. tedavi için hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve görüntülerin delil niteliği taşıdığı bildirildi.

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