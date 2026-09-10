Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalgada bir tutuklama, sekiz kişi adli kontrolle serbest

Silivri'de ikinci dalga operasyonunda 1 tutuklama

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle bağlantılı olarak yeniden başlatılmıştı. İkinci dalga kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı; aralarında basın mensupları ve sağlık çalışanlarının bulunduğu isimler emniyette ifade verdi.

mahkeme süreci ve kararlar:

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 8'i hakkında adli kontrol talep edilirken, 1 kişi için tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk yapıldı. Mahkeme, 8 şüpheliyi talep doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 1 kişiyi tutuklama kararı verdi.

Soruşturma ve olaya ilişkin adli süreç devam ediyor; tarafların ifadeleri ve delil değerlendirmeleri sonrasında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2'nci dalga operasyonunda 1 kişi tutuklandı