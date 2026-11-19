Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl'de personelini acil durumlara hazırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla Sarıgöl ilçesinde kapsamlı eğitim ve tatbikat programı yürüttü. Çalışmalar, teorik anlatımların ardından uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi.

eğitim programı:

Çalışmalar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde planlandı. Personele öncelikle deprem sırasında nasıl hareket edileceği, tahliye süreçlerinde dikkat edilecek hususlar ve yangına ilk müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler verildi.

uygulamalı tatbikat noktaları:

Teorik eğitimin ardından uygulamaya geçildi; tatbikatlar Sarıgöl Belediyesi ana binası, Sarıgöl Otobüs Terminali, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Sarıgöl İlçe Şefliği depo alanı, Sarıgöl İtfaiye Amirliği, Sarıgöl Mezbahası, Sarıgöl Gasilhanesi ve Sarıgöl Katı Atık Transfer İstasyonu gibi farklı hizmet noktalarında gerçekleştirildi.

Tatbikatlarda personel, tahliye senaryolarını uygularken yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı da pratik olarak gösterildi. Uygulamalarla amaç, çalışanların tehlike anlarında paniğe kapılmadan, hızlı ve doğru hareket etmesini sağlamaktır.

gelecek planı ve değerlendirme:

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin acil durumlara hazırlık açısından önemine değindi. Doğru, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm hizmet birimlerinde benzer eğitim ve tatbikat çalışmalarının 17 ilçede sürdürülmesinin planlandığını bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇLENMESİ AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ EĞİTİM VE ACİL DURUM TATBİKATLARINI SARIGÖL’DE GERÇEKLEŞTİRDİ. İLÇEDEKİ FARKLI HİZMET NOKTALARINDA DÜZENLENEN TATBİKATLARDA PERSONEL, DEPREM VE YANGIN GİBİ ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLERİ UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENDİ.