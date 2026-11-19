Esentepe İlkokulu'nda İFET çalışması gerçekleştirildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Esentepe İlkokulu'nda düzenlenen İFET çalışmasına toplam 22 öğrenci katıldı. Programın temel hedefi, öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek nitelikte etkinlikler sunmaktı.

etkinliklerin amacı ve içeriği:

Çalışma kapsamında eğitici ve uygulamalı faaliyetlere yer verildi. Düzenlenen etkinlikler, çocukların farklı yetkinlik alanlarında deneyim kazanmasını sağlayacak şekilde planlandı; böylece katılımcıların kendilerini ifade etme, takım içinde çalışma ve sosyal etkileşim becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

öğrenci katılımı ve beklenen kazanımlar:

Esentepe İlkokulu'ndaki program boyunca öğrenciler aktif olarak sürece dahil oldu ve grup aktivitelerine yoğun katılım gösterdi. Bu tür uygulamalı çalışmaların, çocukların özgüvenini artırma, iletişim becerilerini geliştirme ve sosyal uyum yeteneklerini destekleme açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, benzer eğitim ve etkinlik çalışmalarını sürdürerek çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ESENTEPE İLKOKULU’NDA 22 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA İFET ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENDİ.