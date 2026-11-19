Adana'da scooter kazasında genç ağır yaralandı

4 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Yusuf Okçu, babasının iş yerinden çıkarak scooter ile eve dönerken önündeki motosikletin ani fren yapması sonucu duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooterin gidonundaki yaklaşık 6 santimlik demir parçası Okçu'nun kafasına saplandı.

Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Okçu, daha sonra beyin cerrahisi ekibince ameliyata alındı.

Müdahale ve ameliyat:

Ameliyatı yöneten Opr. Dr. Akın Vural liderliğindeki ekip, kafaya saplanan demir parçasını başarılı bir operasyonla çıkardı. Operasyonun ardından genç hasta yoğun bakımda ve servis takipleriyle toplam 14 gün süren bir tedavi süreci geçirdi. Hastanedeki tedavi ve kontrollerin olumlu seyretmesi üzerine Yusuf Okçu, sağlık durumu stabil hâle gelince taburcu edildi.

Operasyonu değerlendiren Opr. Dr. Akın Vural, kazanın çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti ve scooter ile motosiklet kazalarındaki artışa vurgu yaptı. Dr. Vural, hastanın kafasına saplanan demir çubuğun operasyonla çıkarıldığını belirterek yeni düzenlemeler gerektiğini ifade etti; birçok gencin bu tür kazalarda hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Uyarılar ve gencin sözleri:

Kaza sonrasında konuşan 15 yaşındaki Yusuf Okçu, olay anından yalnızca bazı detayları hatırladığını belirtti. Okçu, iki ay önce scooter aldığını, merak ve hevesle sürdüğünü ancak kazanın ardından bir daha binmeyeceğini söyledi ve diğer gençlere, eğer süreceklerse kask ve dizlik takmalarını tavsiye etti. Doktorun da işaret ettiği gibi, koruyucu ekipman ve trafik kurallarına uymamanın sonuçları ağır olabiliyor.

Olay, hem kentte hem de ailede derin bir etkı bıraktı; yetkililerin ve sağlık çalışanlarının müdahalesi ile genç sürücünün hayatta kalması, aynı zamanda scooter ve motosiklet güvenliğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

YUSUF OKÇU, 14 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞARAK TABURCU EDİLDİ.