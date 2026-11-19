Genç mucidin projesi COP31 İklim Okulu'nda sergilendi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinden Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Efendi Açıkgöz tarafından tasarlanan Derman projesi, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Yeşil Alan İklim Okulunda ziyaretçilerle buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı ortaklığıyla oluşturulan İklim Okulu'nu gezen öğrenciler ve aileler, Derman'ın işleyişi ve amaçları hakkında bilgi aldı.

Projenin amacı ve sergilenme süreci:

Efendi Açıkgöz, projesini afet anlarında iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla geliştirdiğini belirtti. Proje, telefon şebekelerinin çökmesi durumunda enkaz altında kalanlarla haberleşmeyi sağlamak ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere tasarlandı. Derman'ın ikinci versiyonu olan Derman İHYA ilk kez COP31 alanında görücüye çıktı; projenin ilk versiyonu yaklaşık 2 ayda, ikinci versiyonu ise 4 ayda tamamlandı.

Genç mucidin anlattığına göre proje, Nisan ayında gerçekleştirilen Genç Teknik Zirvesi'nde sunulan ilk versiyonun ardından Milli Eğitim Bakanlığı davetiyle ulusal ve uluslararası platforma taşındı. Açıkgöz, 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıplardan etkilendiğini ve bu sebeple projenin ortaya çıktığını söyledi.

Teknoloji ve kurtarma süreçleri:

Derman, enkazda iletişimi sürdürmek için özel radyo dalgaları kullanan, 3 kademeli kurtarma ve iletişim teknolojisi ile donatılmış bir arama-kurtarma aracı olarak tanımlanıyor. Sistem; enkaz altındaki kişinin kolundaki akıllı saat veya bileklikle radyo dalgaları üzerinden eşleşme kurarak nabız, hareket ve derinlik verilerine ulaşabiliyor. Ayrıca enkaz altındaki cep telefonunun yaydığı wi‑fi sinyallerini yakalayarak kurtarma ekiplerine afetzedenin yerini, derinliğini ve sağlık durumu hakkında bilgi iletebiliyor.

Proje aynı zamanda enkaz altındaki tehlikelere karşı da önlem sunuyor: araç üzerine yerleştirilen zehirli gaz ve sıcaklık dedektörleri, ani ısı yükselmesi ve patlama riskini uzaktan ölçerek arama-kurtarma ekiplerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Geliştirici, danışman ve ilham kaynakları:

Projenin geliştiricisi Efendi Açıkgöz, aracı danışman öğretmeniyle birlikte ürettiğini ve bugüne kadar yaklaşık 15 sertifika elde ettiklerini aktardı. Açıkgöz, Selçuk Bayraktar’ın “İstisna bir sonuç istiyorsanız müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız” sözünden ilham aldığını ve Bayraktar ile tanışıp projesini sunmayı arzu ettiğini belirtti.

Danışman öğretmen Duygu Çiftçi ise projenin yerli ve milli teknoloji vizyonuyla kısıtlı imkanlarda geliştirildiğini, COP31 davetiyle uluslararası bir platformda tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Çiftçi, öğrencisinin yerli teknoloji üretme tutkusuna vurgu yaptı.

İklim Okulu ziyaretindeki ilgi, projenin hem teknoloji hem de toplumsal duyarlılık açısından öne çıktığını gösterdi; Derman, enkaz altındaki insanlarla daha hızlı ve güvenli iletişim kurmayı amaçlayarak arama-kurtarma ekibine yeni bir destek modeli sunuyor.

Genç kaşifin geliştirdiği proje afet anlarında ‘Derman' olacak