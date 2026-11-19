olayın seyri:

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, gelen kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçti ve bir tırı durdurdu. Operasyon, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Olayda görev alan birimler arasında Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü yer aldı.

operasyon ve soruşturma:

Durdurulan tırın sürücüsü İ.Ç. (31) idaresindeki araçta, dorsede yapılan arama sonucu 2 ton 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin kaçak olduğu tespit edilerek olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Sürücüye, ilgili kanun maddesinden yasal işlem yapıldı.

Emniyet birimleri, ihbar üzerine hızlı müdahale ederek kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmayı tamamladı ve bulgular savcılık ile paylaşıldı.

SİVAS’TA POLİS EKİPLERİNİN DURDURDUĞU TIRDA YAPILAN ARAMADA 2 TON 796 KİLOGRAM KIYILMIŞ KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.