Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkım sırasında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Canik ilçesinde, yıkım çalışması devam eden Gülsan Sanayi Sitesindeki iş yerlerinden birinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olayın bildirilişi ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangının kaynağı ve etkileri:

Yangının, yıkım çalışması süren iş yerlerinden birinde bulunan plastik malzemeler ve çeşitli atıkların yanması sonucu başladığı bildirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yayılmadan durduruldu ve olaya ilişkin soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

CANİK İLÇESİNDEKİ ESKİ SANAYİ SİTESİ’NDE YIKILMAYI BEKLEYEN BOŞ İŞ YERİNDE BULUNAN PLASTİK VE ÇEŞİTLİ ATIKLAR YANDI. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ.