Yeni çalışma semaglutidin'in böbreklerdeki koruyucu etkilerini hücresel düzeyde aydınlatıyor

Gelişmiş görüntüleme ve biyopsi yöntemleriyle gerçekleştirilen bir çalışma, tip 2 diyabet ve kronik böbrek hastalarında kullanılan semaglutidin'in böbrek dokusu üzerindeki biyolojik etkilerine dair yeni veriler sundu. Nature Medicine'da yayımlanan REMODEL araştırması, ilacın damar direnci, endotel sağlığı ve fibrozis üzerinde potansiyel etkilerini moleküler düzeyde inceledi.

Çalışmanın tasarımı ve temel bulgular:

REMODEL çalışmasında 106 hasta, 52 hafta boyunca takip edildi. Hastalardan bir gruba haftalık 1 mg semaglutid, diğer gruba plasebo verildi. Süreçte gelişmiş MR görüntülemeleri, biyopsiler, moleküler analizler ve genetik haritalama kullanıldı. Elde edilen veriler, ilacın böbreklerdeki damar direncini azaltabileceğini, fibrozisin ilerlemesini yavaşlatabileceğini ve süzme yapısını oluşturan damar hücrelerinin yapısını olumlu etkileyebileceğini gösterdi.

Medicana Sağlık Grubu Nefroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Sinan Erten, çalışmanın biyolojik süreçleri anlayışa katkısına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "REMODEL, semaglutidin böbrek koruyucu etkisinin damar direnci, endotel sağlığı ve fibrozis üzerinden gelişebileceğini destekliyor; ancak bu mekanizmaları kesin olarak kanıtlamıyor. En kritik nokta, çalışmanın birincil sonlanımlarının anlamlı çıkmaması."

Klinik bağlam ve FLOW çalışmasına dikkat:

Uzm. Dr. Sinan Erten, REMODEL'in biyolojik mekanizmaları aydınlatma açısından değerli olduğunu ancak klinik kararlar için daha geniş kanıtların önemini vurguladı. Buna göre, klinik uygulamada asıl güçlü kanıt FLOW araştırmasından geliyor: 3 bin 533 hastada, ortalama 3-4 yıllık takipte; böbrek yetmezliği, süzme kapasitesinde %50 veya daha fazla kayıp ya da böbrek ve kardiyovasküler nedenli ölüm gibi bileşik risklerde %24 nispi azalma tespit edildi. Flow çalışmasında ayrıca böbreğe özgü faydalar da rapor edildi.

Erten, "Bu nedenle REMODEL'i, FLOW çalışmasında görülen klinik yararın biyolojik dayanaklarını güçlendiren bir araştırma olarak değerlendiririm" diyerek, REMODEL verilerinin semaglutidin'in etkinliğinin mekanistik yönlerini açıklamada katkı sunduğunu belirtti. Ancak, "Semaglutid böbrek sertleşmesini geri çeviriyor" veya "tüm kronik böbrek hastalıklarında aynı yararı sağlar" gibi kesin yorumlar için henüz erken olduğunu ekledi.

Uzman, ayrıca semaglutidin'in kilo kaybı ve glukoz kontrolü gibi sistemik etkilerinin de böbrek parametrelerine olumlu katkıda bulunabileceğini hatırlattı. Bu nedenle tek bir mekanizmanın yerine çoklu etki yollarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Diyabet ve kronik böbrek hastaları için bu tür bilimsel gelişmelerin umut verici olduğu ancak reçeteli ilaç kullanımının bireysel durumlara göre planlanması gerektiği belirtildi. Uzm. Dr. Sinan Erten, her hastanın böbrek evresi, genel sağlık durumu ve metabolik yapısının farklı olduğunu, bu nedenle böbrek koruyucu yaklaşımların nefroloji ve endokrinoloji uzmanlarının gözetiminde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU NEFROLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. SİNAN ERTEN