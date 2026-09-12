Yeni döneme neşeyle: Yıldırım'da okula dönüş şenlikleri miniklere unutulmaz gün yaşattı

Şenlik Yıldırım Etkinlik Alanı'nda coşkuyla gerçekleştirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Okula Dönüş Şenlikleri, Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı'nda yoğun ilgi ve coşkuyla tamamlandı. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan yüzlerce çocuk, gün boyu süren programda eğlence ve öğrenmeyi buluşturan faaliyetlerle yaz tatiline veda etti.

Etkinliklerde oyun, atölye ve gösteriler vardı:

Geleneksel sokak oyunları, el işi atölyeleri ve grup etkinlikleriyle minikler hem sosyalleşti hem de yeni döneme motive oldu. Programda sahne alan jonklör, sihirbaz ve bubble şov gösterileri çocuklardan büyük ilgi gördü. Günün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sanatçı Onur Erol ise konseriyle alana renk kattı ve çocukların coşkusunu artırdı.

Şenliğin sonunda katılan çocuklara lunapark bileti, dondurma ve balon gibi sürprizler dağıtıldı; aileler ve çocuklar etkinlikten memnun ayrıldı.

Belediye projeleri ve başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte şenliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Yılmaz etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Yıldırım Belediyesi olarak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde çocuklarımızın okula dönüş heyecanını neşeli, renkli ve unutulmaz bir şenliğe dönüştürmeyi istedik. Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu evlatlarımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, kentimizin geleceğine bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Bu bilinçle evlatlarımızın hayallerine, eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sunan çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz."

Başkan Yılmaz, yapılan çalışmaları somut verilerle anlattı: "Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu’nda 1000 evladımız 38 farklı branşta eğitim alarak yaz tatilini verimli şekilde değerlendirme fırsatı yakaladı. Yaz Spor Okullarımızda ise 16 farklı branşta 38 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Ayrıca bu yıl düzenlediğimiz Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri ile 20 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Evlatlarımızın gülen yüzü, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Çünkü biliyoruz ki çocuklar mutluysa Yıldırım da mutludur. Evlatlarımızın mutlu olduğu ve geleceğe güvenle bakabildiği bir kent inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yıldırım sizinle güzel. Yeni eğitim-öğretim döneminde tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum."

Belediyenin çocuk odaklı projeleri ve düzenlenen etkinlikler, yeni döneme başlayacak öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmayı ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, şenlik boyunca sunulan olanaklar ve verilen hediyeler sayesinde keyifli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

BURSA'DA YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ GELENEKSEL OKULA DÖNÜŞ ŞENLİKLERİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. ÇOCUKLAR, GÜN BOYU SÜREN ETKİNLİKLERLE DOYASIYA EĞLENEREK YAZ TATİLİNE VEDA ETTİ.